Ruim 150.000 euro voor restauratie kerk Bellingen

Het historisch schrijnwerk en het houtsnijwerk van het doksaal, de renaissancetrap en het altaar, het koorgestoelte en de schilderijen van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Bellingen worden gerestaureerd. Het oksaal en een deel van het kunstpatrimonium krijgen eveneens een opknapbeurt. “De trap is in zeer slechte staat door jarenlange regeninfiltratie en het historisch schrijnwerk en houtsnijwerk is aangetast door houtwormen”, omschrijft Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele de staat van de kerk. “Ook het altaar werd vorige eeuw beschadigd en ontsierd door het decaperen.”

De Vlaamse overheid voorziet een premie van 154.704 euro voor de restauratie. “Dankzij middelen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht kunnen eigenaars van monumenten een ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed te bewaren”, duidt Diependaele. In een volgende fase wordt ook het orgel gerestaureerd.