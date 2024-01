22,2 miljoen passagiers reisden in 2023 via Brussels Airport, een groei van 17% ten opzichte van 2022. De luchthaven van Zaventem zit wel nog 16 procent onder het recordjaar 2019, toen werden 26,4 miljoen passagiers vervoerd.

Ruim 22 miljoen passagiers op Brussels Airport in 2023: 17% meer dan in 2022

“Na een verdubbeling van onze passagierscijfers in 2022, zagen we vorig jaar een verder herstel van 17%. Samen met de hele luchthavengemeenschap hebben we hiermee een mooi resultaat neergezet en niet minder dan 22,2 miljoen passagiers met een sterke dienstverlening vlot en comfortabel op hun bestemming gebracht. We hebben ons netwerk verder kunnen aanvullen en versterken, zowel voor vakantiegangers, reizen naar familie en vrienden, en voor zakenreizen. Ook op vlak van cargo heeft onze cargogemeenschap, ondanks de globale tendens en geopolitieke situatie, een hoog volume aan vracht getransporteerd, waarbij ze het beter doen dan de concurrerende Europese luchthavens.”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company.



De tien landen met de meeste passagiers in 2023 waren respectievelijk Spanje, Duitsland, Italië, Turkije, Verenigde Staten, Frankrijk, Portugal, Griekenland, Marokko en het Verenigd Koninkrijk.



Cargo: daling van 6% van de gevlogen vracht tov 2022

In 2023 bedroeg het totale vrachtvolume 700.846 ton, ofwel een daling met 10% ten opzichte van 2022. Het luchtvrachtvervoer op Brussels Airport kende een daling met 6% ten opzichte van 2022, in lijn met de globale tendens. Brussels Airport doet het hiermee beter dan de concurrerende Europese luchthavens.



De voornaamste importregio’s waren in 2023 Azië, Afrika en Noord-Amerika. Voor wat de export staat ook Azië op de eerste plaats, gevolgd door Noord-Amerika en Afrika.