Ruimtelijk plan moet verstedelijking Melsbroek tegengaan: “Dorp moet groen en landelijk blijven”

Op allerlei manieren proberen gemeenten een halt toe te roepen aan de verstedelijking, bijvoorbeeld door een bouwstop in te voeren of vergunningen voor de aanleg van wegen te weigeren. Steenokkerzeel doet het met een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat plan moet grote woonprojecten weren uit deelgemeente Melsbroek en legt duidelijk vast wat en waar er mag gebouwd worden.

Tien jaar lang strijdt Elk Zijn Huis om 75 woningen te bouwen aan de Lijsterlaan. In 2019 weigert de gemeente een vergunning voor het project. De voormalige sociale huisvestingsmaatschappij gaat in beroep, maar krijgt zowel van de provincie als de Raad van State ongelijk. Een duidelijk ruimtelijke uitvoeringsplan had volgens de gemeente Steenokkerzeel die ellenlange juridische procedureslag kunnen voorkomen.

"We hebben nu één groot ruimtelijk plan in de maak waarbij we de toekomst van Melsbroek vastleggen voor de komende jaren. Dat vraagt enkele bestemmingswijzigingen. Eén van de nieuwe bestemmingen is de Lijsterlaan", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Mombaerts. "Daar gaan we van woonuitbreidingsgebied naar parkzone. Er komt een smalle strook waar drie clusters kunnen gebouwd worden, goed voor 15 woningen."

Het plan moet een halt toeroepen aan grote woonprojecten in Melsbroek. "We willen de landelijke woonkern van Melsbroek behouden. Het moet een dorp blijven. We hebben nu al genoeg appartementen in ons dorp", zegt Mombaerts. "Het groen willen we beter met elkaar verbinden. De Brabantse Golf bijvoorbeeld ligt goed als buffer tussen Melsbroek en Brussel. Daar zullen we zeker niet aan raken."

Tot 8 september kan je bezwaren indienen tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan. In het plan wordt ook het Nationaal MS Center verankerd. "Op die manier kan de kliniek er blijven. Als ze toch zouden vertrekken, kan het een woonzone worden. Maar we hopen dat het bij het eerste blijft", besluit Mombaerts.