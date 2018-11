Run and bike: onbekend, maar intensief

Je start met twee atleten. De één fietst, de ander loopt en je beslist onderling wanneer je wisselt. Dat is run and bike. In het prachtige decor van het domein van Hofstade bij Zemst organiseerde Triatlon Team Mechelen voor de derde keer een grote run and bike wedstrijd. Aan de start onder meer heel wat triatleten die zich voorbereiden op een nieuw seizoen, maar ook kinderen die wilden proeven van de sport.

Run and bike is een vrij nieuwe en dus voor velen onbekende sport. Toch zakten er vanmiddag meer dan tweehonderd duo's af naar Hofstade. Zij konden kiezen uit drie afstanden. “Er was de zes kilometer, de latere instap om de sport te leren kennen”, vertelt Jonathan Pelgrims van de organisatie. “We hadden ook een speciale editie voor kinderen en vervolgens was er de versie voor getrainde atleten, de twaalf kilometer.”

Op die laatste mogelijkheid kwamen vooral toppers af die deelnemen aan wedstrijden op internationaal niveau. “Er waren hier veel triatleten die kwamen om de winter te doorbreken en om deze wedstrijd te gebruiken als intervaltraining,” aldus Pelgrims.

Kampioen

Belgisch kampioen duatlon Jonathan Wayaffe en zijn partner Jonas De Wachter waren de snelste in een tijd van 35 minuten en 42 seconden. “Vorig jaar zat ik ook in het team dat won,” vertellen de winnaars. “We hoopten opnieuw op de overwinning en dat lukte. De start was wel heel hectisch, een groot gevecht, zo mag ik het omschrijven. Maar we maakten er het beste van en dat lukte.”