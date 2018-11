Rusthuizen van Armonea staan te koop

Armonea, de op een na grootste rusthuisuitbater van het land, staat te koop. Dat schrijft De Tijd. Armonea heeft in onze regio twaalf woonzorgcentra, samen goed voor ongeveer 1.000 plaatsen voor senioren. Daarnaast heeft het ook zo'n 160 assistentiewoningen in vier gemeenten.

In onze regio heeft Armonea twaalf woonzorgcentra in tien gemeenten: Vilvoorde, Merchtem, Gooik, Dilbeek, Lennik, Meise, Wemmel, Zaventem, Asse en Ternat. In Gooik, Dilbeek, Ternat en Wemmel heeft Armonea ook samen meer dan 160 assistentiewoningen. Veel van die activiteiten heeft het in handen sinds het in 2015 Soprim@ uit Dilbeek overnam.

De verkoop van Armonea moet ongeveer 500 miljoen euro opleveren aan de aandeelhouders, de AB Inbev-families de Spoelberch en de Mévius en de Antwerpse ondernemersfamilie Van den Brande. De eerste biedronde zou al achter de rug zijn.

Armonea, één van de grootste spelers op de private markt, wordt wellicht verkocht aan een investeerder die nog niet actief is op de Belgische markt of een investeringsfonds. De twee andere grote private spelers op de Belgische markt, de Korian en Orpea, dreigen bij een overname te worden teruggefloten door de concurrentieautoriteiten. De drie controleren 25.000 van de 45.000 private rusthuisbedden.