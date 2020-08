Rustig weekend in domein Hofstade

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) wil relschoppers een plaatsverbod opleggen aan de kust. Dat heeft hij vandaag gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Al zal zo'n verbod niet meer voor deze zomer zijn. Aanleiding zijn de gevechten tussen Brusselse jongerenbendes afgelopen weekend. Het is een problematiek waar het provinciedomein in Huizingen en het Sport Vlaanderendomein in Hofstade in het verleden wel vaker mee moesten afrekenen. Maar in Hofstade verliep afgelopen weekend alles rustig.

Wie dezer dagen van de zon wil genieten in het domein in Hofstade, moet op voorhand reserveren. Daardoor bleef het er erg rustig afgelopen weekend. Wie niet reserveerde, werd zonder pardon naar huis gestuurd. "Ons strand is opgedeeld in vier zones zodat we 2.000 mensen mooi kunnen verspreiden over heel het strand. Zo kan iedereen afstand behouden", zegt centrumverantwoordelijke Bram Luyten aan BRUZZ.

In het verleden was het wel anders in Hofstade. Een tiental jaar geleden werden politieagenten door zo'n 200 jongeren aangevallen in het domein. In het provinciedomein in Huizingen kampten ze met gelijkaardige problemen. Daar werden in 2008 maar liefst 70 agenten en het waterkanon ingezet om het jongerengeweld de kop in te drukken. De voorbije jaren werden tal van maatregelen genomen waardoor het rustiger geworden is.

"Ook afgelopen weekend hebben we hier geen overlast gehad en zijn er ook niet speciaal voor uitgerust. We hebben onze normale werking en die voldoet ruim", aldus Luyten aan BRUZZ, die zegt dat voorlopig niemand geweigerd wordt. "Ons publiek komt vanuit heel België. Iedereen is welkom zolang het goed gaat."