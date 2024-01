Rutten naar aanleiding ophef rond praalgraf VNV-leider Staf De Clercq: “We moeten lokale besturen helpen omgaan met omstreden monumenten”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten wil nadenken over een kader voor steden en gemeenten waarin duidelijk wordt aangegeven hoe die moeten omgaan met omstreden oorlogsmonumenten. Dat zegt ze naar aanleiding van de recente aankoop van het praalgraf van VNV-leider Staf De Clercq in Gooik door de Werkgroep Kesterheide.

Eind vorig jaar kocht de Werkgroep Kesterheide het praalgraf van de omstreden VNV-leider Staf De Clercq die in de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de Duitse bezetter. Niet alleen het graf is bedenkelijk, maar ook het infobord. Zo staat er te lezen dat De Clercq één van de belangrijkste vooroorlogse leiders is van de Vlaams-nationalistische beweging, maar geen woord over collaboratie.

“Ik ben niet gewonnen voor een cancelcultuur. Ik denk niet dat je door dingen weg te duwen, zaken vooruit helpt. Ik vind het wel ontzettend belangrijk dat er geduid wordt. Dat kan de gemeente Gooik ook doen zonder dat het de eigenaar is van het perceel in kwestie. Je kan op je website de nodige info geven. Ik vind het goed moest men dat in Gooik alsnog doen”, zegt minister van Binnenlands Bestuur Rutten.

De Werkgroep Kesterheide zegt dat het aan een nieuw infobord met historische duiding werkt. Maar als eigenaar mogen ze zelf bepalen hoe die duiding eruit zal zien.

Nadia Sminate,Vlaams parlementslid voor N-VA: “Het gaat hier over een hoop stenen die op een landweg liggen. Je moet echt al gaan zoeken om die te vinden. Veel praal is er aan dat graf niet meer aan. Ik vind dat wij als Vlaanderen andere prioriteiten hebben dan te focussen op een groep mensen die in het verleden wil leven, in een verleden dat eigenlijk al lang niet meer bestaat.”

Toch vinden enkele parlementsleden dat er moet nagedacht worden over een duidelijk kader waarmee steden en gemeenten aan de slag kunnen. Zo oppert Björn Rzoska, Vlaams parlementslid voor Groen dit: “Zou het niet goed zijn dat de Vlaamse overheid, net zoals ze dat gedaan heeft rond koloniaal erfgoed, aan lokale besturen een handvat aanreikt? Want ik kan mij voorstellen dat niet iedereen expertise heeft op het vlak van omstreden oorlogsmonumenten.”

Rutten reageert positief op dat voorstel: “Ik vind dat een goede suggestie. Zo’n kader kan helpen bij zaken rond het koloniale verleden, maar ook bij dit soort gevoelige kwesties. Zo’n richtlijnen gaan er natuurlijk niet snel komen. Om dat grondig te doen, is tijd nodig. Het kan alvast helpen om ophef te vermijden."

