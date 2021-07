Jonathan Sacoor heeft zilver veroverd op de 400 meter op het Europees kampioenschap voor beloften. In Tallinn was alleen de Zwitserse topfavoriet Petruccianni sneller.

In zijn halve finale dook Sacoor gisteren onder de 46 seconden. Met een chrono van 45”77 zette de atleet uit Beersel de tweede snelste tijd neer van alle halve finalisten. In de finale liep Sacoor nog sneller. 45”17 is zijn snelste tijd sinds het WK in Doha van 2019, maar net niet voldoende voor goud. Net als in de halve finales liep de Zwitser Ricky Petrucciani sneller.

Begin volgende maand komt Sacoor in actie op de Olympische Spelen in Tokio.