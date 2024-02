'Samen Groot-Grimbergen': “Tegen verzuring en negativiteit, voor een bruisende gemeente”

Eind vorig jaar kondigden raadsleden Tom Gaudaen en Manon Bas aan dat ze de Grimbergse Open VLD-fractie zouden verlaten en het verkiezingsjaar als onafhankelijke raadsleden in gingen. Aan de basis van hun beslissing lag “een meningsverschil over de werking en toekomstvisie”. Nu starten beide raadsleden met een groep sympathisanten een nieuwe politieke beweging op.

“Met de lancering van een nieuwe politieke beweging willen de leden van 'Samen Groot-Grimbergen' een frisse wind laten waaien door Grimbergen,” zegt Manon Bas. “Verjonging binnen de politiek zal overduidelijk aanwezig zijn, zonder de noden van andere generaties te vergeten”, vult gewezen schepen en gemeenteraadslid Tom Gaudaen aan. “We willen komaf maken met de verzuring en negativiteit.”



Samen Groot-Grimbergen heeft drie prioriteiten: een transparanter bestuur, directe inspraak voor inwoners en investeren in een bruisende gemeente voor onze verenigingen en ondernemers.”

Vertrouwen

“Het vertrouwen in het Grimbergse gemeentebestuur is zeer laag bij onze inwoners (27 procent, het Vlaams gemiddelde is 29 procent, red.)”, gaat Manon Bas verder. “Dat bewijzen de cijfers van de laatste stad-gemeentemonitor. De keuze voor een burgerbeweging en geen klassieke politieke partij komt dan ook hieruit voort.” Door actief samen te werken met inwoners en volksraadplegingen te houden, willen Gaudaen en Bas het vetrouwen in het gemeentebestuur opnieuw versterken bij de burgers.

Samen Groot-Grimbergen lanceert binnenkort een online platform waar burgers zich kunnen laten horen. Die input zal richting geven aan het verkiezingsprogramma. “Op maat van de inwoners, die de belangrijkste betrokken partij zijn,” klinkt het.



“Samen Groot-Grimbergen gelooft in samenwerking tussen alle inwoners, ondernemers en verenigingen om Grimbergen nog beter te maken. Zo moet er ook dringend geïnvesteerd worden in een betere infrastructuur voor onze verenigingen en een aantrekkelijk klimaat voor onze ondernemers en handelaars.”