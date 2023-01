Sammy Mahdi geeft les aan leerlingen Sint-Martinuscollege Overijse

Voorzitter van cd&v Sammy Mahdi uit Vilvoorde heeft vandaag een gastles gegeven aan een dertigtal leerlingen van het Sint-Martinuscollege in Overijse. Hij doet dat naar aanleiding van Ondernemers voor de Klas, dat ondernemers en ondernemende mensen uitnodigt om in klassen over heel Vlaanderen om voor de klas te spreken.

Twee uur lang ging Sammy Mahdi in gesprek met de leerlingen van het Sint-Martinuscollege in Overijse. De voorzitter van cd&v geeft in de school een gastles over zijn carrière in de hoop zo jongeren te inspireren. “Het ging over welke sociale media ik gebruik, maar ook over kernenergie, sociale zekerheid en pensioenen”, zegt Mahdi. “Je merkt dat jongeren bezig zijn met hun toekomst. Een 18-jarige die vandaag nadenkt over de betaalbaarheid van pensioenen, toont aan dat we met een generatie zitten die politiek au sérieux neemt en heel kritische vragen stelt.”

Van de studenten kreeg leraar Mahdi alleszins een positief rapport. “Ik vind dat we zo’n gesprekken nodig hebben”, zegt Yori Beullens. “We moeten een open blik hebben, zeker omdat we in 2024 voor het eerst mogen stemmen.”