Sammy Mahdi wil voorzitter van cd&v worden

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi uit Vilvoorde wil de nieuwe voorzitter worden van cd&v. Dat zegt hij in een interview in De Ochtend op Radio 1.

De Vlaamse christendemocraten moeten op zoek naar een nieuwe voorzitter nadat Joachim Coens gisteren zijn vertrek aankondigde. Coens stapt op na tegenvallende resultaten in een peilig van De Standaard en VRT NWS, waarin de ooit zo machtige partij verschrompelt tot de kleinste partij van Vlaanderen. Mahdi zegt in een interview in De Ochtend op Radio 1 dat het resultaat van de peiling 'keihard' is aangekomen, maar niet helemaal onverwacht gezien de tendens de voorbije jaren.

“Het is mijn taak om de partij er opnieuw bovenop te helpen. Ik moet vermijden dat mijn partij en de mooiste ideologie van het land zouden verdwijnen. Dat mag ik niet laten gebeuren", aldus Mahdi op Radio 1. De politicus uit Vilvoorde was bij de voorzittersverkiezingen in 2019 ook kandidaat. Hij kreeg toen bijna 47% van de stemmen en verloor zo nipt van zijn tegenstander Joachim Coens.