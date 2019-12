Sammy Mehdi verliest nipt voorzittersverkiezing CD&V

Vilvoordenaar Sammy Mehdi is niet de nieuwe voorzitter van CD&V. Hij moest in de tweede ronde de duimen leggen voor Joachim Coens, de baas van de haven van Zeebrugge. Coens, ook burgemeester van Damme, haalde het met 53,12 procent van de stemmen en volgt nu Wouter Beke op. In het totaal brachten 22.753 leden hun stem uit in de tweede ronde.

Sammy Mehdi uit Vilvoorde is fractieleider voor zijn partij in de gemeenteraad en zopas herverkozen tot jongerenvoorzitter van CD&V. Hij pleitte voor vernieuwing binnen de CD&V-top. Toen duidelijk werd dat er nieuwe voorzittersverkiezingen zouden komen, stelde hij zich met die gedachte ook kandidaat voor de functie. “Het is belangrijk dat we daar iemand zetten die de vernieuwingsoperatie ambitieus wil invullen.” Die ambitie neemt de nieuwe voorzitter van CD&V Joachim Coens alvast mee: “ik neem de woorden van Sammy, dat er een nieuwe start nodig is, mee in mijn beleid,” klonk het bij de bekendmaking.

Aanvankelijk waren er zeven kandidaat-voorzitters voor CD&V. Na een eerste stemmingsronde vielen vijf kandidaten, onder wie ook Walter De Donder, burgemeester van Affligem, af. Sammy Mehdi en Joachim Coens konden het tot een volgende ronde schoppen. Coens als winnaar met 25 procent van de stemmen, Mehdi met 19 procent. Vandaag kon Coens zijn zege dus opnieuw verzilveren.

Provinciale voorzitter Vlaams-Brabant

Op de persconferentie werd ook bekend gemaakt wie de nieuwe provinciale voorzitter van CD&V in Vlaams-Brabant wordt: Katrien Van Kriekinge uit Beersel. Zij haalde het met 57 procent van de stemmen. Van Kriekinge is notaris, getrouwd en heeft twee kleine kinderen.

Foto: Facebook Sammy Mehdi