Sapmobiel op toer in Ternat

Glaasjes verse godendrank uit eigen of andermans oogst? De mobiele fruitpers, intussen een vaste waarde in Pajottenland & Zennevallei, zorgt ervoor. Vandaag vloeiden de vruchtensappen rijkelijk in Ternat. RINGtv, altijd te porren voor een glaasje lekkers, was erbij.

Jaarlijks gaat heel wat fruit van hoogstambomen in de regio verloren omdat het niet geplukt wordt en al rottend op de grond aan zijn einde komt. En dat wil Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei vermijden: het zet enkele acties op touw om al dat heerlijke fruit te plukken en, zoals vandaag in Ternat, te verwerken tot sap.

Dit jaar toeren er 3 mobiele fruitpersen in de regio. Ongeveer 8 tot 10 kilo fruit kan je 5 liter gepasteuriseerd sap opleveren. Minstens 2/3 dient wel te bestaan uit appels en peren; valfruit en aangetast (maar niet rot) fruit kunnen ook mee de pers in. De mobiele fruitpers heeft binnenkort nog enkele afspraken in de regio: in Affligem (22 september), Asse (23 september) Ruisbroek (6, 13, 20 september en 4 oktober) en Sint-Genesius-Rode (30 september en 20 oktober). Er staat ook een vaste fruitpers in Bever.

Meer foto's van het gebeuren vindt u op onze Facebookpagina.