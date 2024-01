Sasbrug in Halle week lang dicht voor werken

Eerder vonden ook in Ruisbroek al gelijkaardige werken plaats. “Door het pompstation kan tijdens droge periodes water het water teruggepompt worden van het lagere gedeelte van de sluis naar het hogere gedeelte”, zegt de stad Halle. “Auto’s moeten omrijden via de Willamekaai en de Suikerkaai. De Willamekaai is tijdens de werken opengesteld in beide richtingen. Via de Misiabrug kan je dan het Kanaal naar Charleroi over rijden.”

Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werken veilig over de brug stappen en fietsen. “Aan ouders met kinderen die naar school gaan in het centrum en die met de auto komen, raden we aan om vroeger te vertrekken en te kiezen voor de parkings aan Nederhem en de Vandepeereboomstraat. De shuttlebus blijft rijden op donderdag tijdens de markt. De bus rijdt om via de Willamekaai, Suikerkaai en Misiabrug richting Nederhem”, aldus de stad Halle.