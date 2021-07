Schaarbeeklei krijgt veilig fietspad

Goed nieuws voor fietsers die momenteel op de drukke Schaarbeeklei nog hun leven riskeren. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat in het najaar het huidige smalle fietsstrookje aanpakken. Over een lengte van twee kilometer komen er veilige en comfortabele fietspaden.

De stad Vilvoorde is al jarenlang vragende partij voor een veiliger fietspad, maar kreeg bij het Agentschap Wegen en Verkeer altijd te horen dat die ingreep mee zou worden opgenomen in de voorziene heraanleg van de Schaarbeeklei. Er wordt nu toch al vroeger actie ondernomen. “De Schaarbeeklei is een belangrijke verbinding tussen Vilvoorde en Brussel”, zegt woordvoerder Anton De Coster. “Fietsers zijn er vandaag aangewezen op een smal fietspad vlak naast de rijweg voor auto’s. Vanaf september of oktober zal een aannemer de indeling van de weg aanpassen zodat er ruimte vrijkomt voor veilige en comfortabele fietspaden.”

Er wordt een stuk van twee kilometer aangepakt, van aan de Koepoortstraat tot aan de Diegemstraat. Een concrete startdatum voor de werken is er nog niet.