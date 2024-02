Schepdaalnaar schrijft biografie van Remco Evenepoel: "Verlegt grenzen"

Wielrenner Remco Evenepoel heeft een biografie uit. ‘Ongeremd’ is van de hand van Schepdaalnaar Frank Van de Winkel en ligt vanaf morgen in de winkel. Het boek wil een inkijk geven in wie de jonge Remco Evenepoel was toen hij in zijn tienerjaren het voetbal inruilde voor wielrennen.

“Remco is vooral een ambitieuze jongeman. De lat kan niet hoog genoeg liggen voor hem,” steekt auteur Frank Van de Winkel van wal. Net zoals Remco is Van de Winkel Schepdaalnaar. Hij ging praten met leerkrachten, trainers en ploeggenoten van de jonge Remco om zo een antwoord te bieden op wie de jonge wielergod echt is. “Hij is nog maar 24, maar heeft al een topcarrière achter de rug. Van zijn vijfde tot zijn 17de voetbalde hij bij RSC Anderlecht, PSV en zelfs in de nationale ploeg. Hij was toen al een leidersfiguur,” klinkt het.

Volgens Van de Winkel verlegt Evenepoel grenzen. “Hij behaalde al heel jong topresultaten en dat met een aanvallende stijl en een redelijk flamboyante persoonlijkheid.”

De biografie ‘Ongeremd’ is uitgegeven door Lannoo en verschijnt morgen. Meer info vind je hier.

In RINGtv Sport vertelt auteur Frank Van de Winkel meer over het boek.