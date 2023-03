Schepen Speeckaert stapt over naar N-VA: cd& is verrast

In Sint-Pieters-Leeuw sluit huidig cd&v-schepen An Speeckaert zich aan bij de lokale N-VA-lijst. “Dit was geen gemakkelijke, maar wel een evidente keuze voor mij,” laat Speeckaert optekenen. “Het is geen keuze tegen iets, maar wel een keuze voor Sint-Pieters-Leeuw. Bovendien is de Leeuwse N-VA-afdeling een hechte groep waar ik me meteen welkom voel. Ik ben er zeker van dat het merendeel van de inwoners mijn overstap zal begrijpen en me er zelfs in zal steunen.” Partij cd&v is verrast en vindt haar keuze onbegrijpelijk.