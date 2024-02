Schepen Tom Heyvaert trekt in Meise lijst LB+

Schepen Tom Heyvaert (LB+) wordt de lijsttrekker van LB+ in Meise voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024. Heyvaert is bevoegd voor openbare werken, ruimtelijke ordening en feestelijkheden.

De Lijst van de Burgemeesters (LB+) haalde met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 acht op 25 zetels, maar belandde met 3.676 kiezers toch in de oppositie. Maar in september 2021 vond er na een constructieve motie van wantrouwen een wissel in de coalitie plaats. Samen Anders en Pro Meise werden naar de oppositiebanken verwezen en LB+ vormt sindsdien samen met N-VA de nieuwe meerderheid. Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers en Ruben Algaba werden de nieuwe schepenen voor LB+. Het is nu Tom Heyvaert die de lijst van LB+ zal trekken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

“Ik leg de focus op cruciale thema’s, zoals het verbeteren van infrastructuur en mobiliteit, het ondersteunen van lokale bedrijven, economische ontwikkeling, duurzaamheid en groene initiatieven”, zegt Heyvaert. “Ik hecht ook veel belang aan de veiligheid van de gemeenschap, sociale inclusie en het behouden van de unieke lokale identiteit van Meise.”

“Tijdens de afgelopen beleidsperiode koos LB+ resoluut voor verjonging en vernieuwing, waarbij ervaren leden de fakkel doorgaven aan nieuwe, jonge kandidaten. Ook tijdens dit verkiezingsjaar zullen we het verschil blijven maken.” De campagne van LB+ wordt op gang getrokken tijdens een startmoment op 11 maart 2024 om 20 uur in ’t Moment in Meise.