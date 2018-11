Schepenen Open VLD ondertekenen voordrachtsakte Bonte niet

Jo De Ro, Katrien Vaes en Didier Cortois, de drie Vilvoordse schepenen die voor Open VLD in het nieuwe Vilvoordse stadbestuur zitten, hebben de burgemeestersakte van Hans Bonte niet ondertekend. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Toch mogen en kunnen ze mee de Zennestad besturen.

Hans Bonte wordt daarmee wellicht de enige burgemeester in ons land die niet wordt voorgedragen door zijn voltallige schepencollege. Voor de werking maakt dat geen verschil, Bonte heeft namelijk genoeg handtekeningen verzameld op zijn voordrachtsakte waardoor zijn bestuursploeg niet in het gedrang komt. Volgens Open VLD staat de positie van Bonte ook niet ter discussie omdat zijn partij de grootste is.

Toch ontbreken de handtekeningen van de liberale schepenen. Volgens bronnen sloot Open VLD voor de verkiezingen al een voorakkoord met de Vilvoordse N-VA. Maar nadat Bonte en zijn sp.a versterkt uit de verkiezingen kwamen, zette hij de N-VA buitenspel.

Mogelijk hebben Open VLD en N-VA na hun voorakkoord ook zelf een voordrachtsakte ondertekend. Aangezien verkozenen maar één akte mogen ondertekenen, ontbreken de handtekeningen van De Ro, Vaes en Cortois op die van Bonte. Toch besturen de liberalen, de tweede grootste partij in Vilvoorde, de Zennestad mee de komende zes jaar.