Schilderijen zoeken tentoonstelling

Je bent bijna 80 maar je blijft elke dag hopen op de postume erkenning van je vader: dat is wat Julien Van San uit Strombeek-Bever doet. Juliens vader Rik was beeldhouwer en kunstschilder en overleed in 1985. De man had er een beetje een bizarre artistieke carrière op zitten, hij koos er bijvoorbeeld voor om niet ten toon te stellen. Zijn zoon wil dat postuum nu wel doen.

Hendrik, zeg maar Rik, Van San wordt in 1909 geboren in Mechelen en volgt opleidingen aan de academies van Mechelen, Antwerpen en Brussel. Maar na zijn opleiding dwingen omstandigheden hem ertoe zijn brood te verdienen als werkman en is het afgelopen met beeldhouwen en schilderen.

“Toen mijn zoon op school een banaan en een appel vroeg hij uitleg aan zijn grootvader, mijn vader, dus. Die heeft daardoor na zijn 60ste een tweede artistieke adem gevonden en is als een gek beginnen schilderen. In totaal heeft hij een paar honderd werken gemaakt,” zegt Julien Van San.

Rik Van San, die dan in Wemmel woont, weigert opvallend genoeg zijn werken tentoon te stellen. "Of hij niet overtuigd was van zijn talent? Integendeel. Hij wist wat hij kon en kreeg lovende commentaren, maar had nooit de behoefte om daarmee naar buiten te komen,” aldus Julien.

Zoon Julien wil daar nu verandering in brengen. Hij wil dat het werk van zijn vader aan het grote publiek tonen als erkenning aan zijn vader. "Ik zou graag hebben dat zijn werk tot zijn recht komt, dat er iemand is die dat werk naar waarde kan schatten tijens een tentoonstelling of in een museum," besluit Julien.