Schildpaddenkweker Eddy uit Rode: "Binnenkort heb ik er 200 in mijn tuin"

De tuin van Eddy Van Caeneghem in Sint-Genesius-Rode zit vol leven. Als sinds zijn kinderjaren is hij gepassioneerd door schildpadden. Vandaag is Eddy een van de grootste hobbykwekers van de Griekse landschildpad van België. In zijn tuin zitten wel meer dan 100 exemplaren. En dat aantal zal de komende weken verdubbelen wanneer uit de eitjes nieuw leven komt. Wij zochten Eddy en zijn geliefde diertjes vanochtend op. Een verslag zie je vanavond in ons nieuws.