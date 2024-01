Scholen in Halle en Alsemberg schakelen over op afstandsonderwijs: “Beter dan leerlingen door de sneeuw te sturen”

Lege speelplaatsen, stoelen op de banken en les volgen in pyjama. Het is van de coronapandemie geleden dat leerlingen zo les volgden. Morgen is dat opnieuw de realiteit voor de leerlingen van het Heilig-Hart & College in Halle door de sneeuw. Ze zijn niet alleen, want ook de leerlingen van Don Bosco in Halle en Sint-Victor in Alsemberg volgen morgen de les van achter hun computer.