Scholen kleuren buiten de lijntjes in de strijd tegen lerarentekort: “Uittesten wat werkt”

Vlaanderen kampt met een groot lerarentekort. 216 scholen mogen daarom in zogenaamde ‘proeftuinen’ experimenten doen in de strijd tegen het lerarentekort. De KorHa-scholengroep, met scholen in Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Pepingen mag van minister Weyts een en ander uitproberen. Ze mogen daarbij de bestaande regels negeren en krijgen zo de nodige ruimte om te experimenteren. “Zo worden de ervaren leerkrachten ‘opleidingsverantwoordelijke’ voor starters en zij-instromers. Daarnaast worden de vacatures voor leerkracht breder opengesteld, ook voor alternatieve profielen”, zegt Leeuws schepen voor Personeel Veerle Seré.

KorHa gaat uitzoeken op welke manier bijvoorbeeld orthopedagogen, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk assistenten kunnen ingezet worden in scholen. De scholengroep gaat bekijken welke taken uitgevoerd kunnen worden door mensen zonder een pedagogisch diploma. Daarnaast gaat het met de hogeschool Odisee een traject uitwerken hoe mensen zonder pedagogisch diploma op een haalbare manier dat diploma kunnen behalen, onder meer door een basispakket samen te stellen. In dat pakket zitten de pedagogische skills die je meteen nodig hebt om voor de klas te kunnen staan.

“We openen hiermee een nieuw front in onze strijd tegen het lerarentekort”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Weyts. “Er bestaat niet één zilveren kogel die het lerarentekort met één schot de wereld uithelpt, dus voeren we de strijd op vele fronten tegelijk. Scholen mogen bepaalde hervormingen uittesten, zonder belemmering van het wetgevend kader. En wat in de praktijk goed gaat, willen we dan uitrollen in alle scholen”, aldus Weyts.