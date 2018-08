Scholen trekken zich opnieuw op gang

De zomervakantie zit er alweer bijna op. Terwijl de kinderen nog genieten van hun laatste dagen vakantie, zijn vele leerkrachten in de weer met de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar. Ook in de basisschool De Brug in Ternat maken de leerkrachten alles klaar voor 3 september.

Volgende week stromen in basisschool De Brug in Ternat weer 600 kinderen toe, maar vandaag al zijn de leerkrachten druk in de weer om alles klaar te zetten voor het nieuwe schooljaar.

"Ik ben al een tijdje bezig. We hebben al vrij veel kunnen doen en met collega’s het jaarplan opgesteld. Het zijn enkel nog de kleine zaken die ik moet afwerken. Alles klaarzetten voor de kindjes, zodat ieder kind met een fijn gevoel aan zijn eerste schooldag kan beginnen,” zegt Femke Rimbaut, die volgende week de kleuters van het tweede kleuterklas ontvangt.

Juf Elke krijgt in de klas ernaast hulp van haar eigen kinderen. Zij leggen alle boeken klaar voor de nieuwe leerlingen. Niet alleen bij de kinderen begint het te kriebelen, ook bij de leerkrachten beginnen de zenuwen op te borrelen.

"Ik ben elk jaar toch nog wel zenuwachtig om te weten wie de nieuwe kinderen zijn. Het is altijd een beetje een sprong in het onbekende natuurlijk. Ik ken de kindjes wel al van vorig jaar, van bij de andere juf, maar toch, het is altijd nieuwe contacten met de ouders en nieuwe leerlingen. Maar het is een toffe klas, ik heb er veel zin in," besluit leerkracht Femke.