Scholen uit Vlaamse Rand mogen voorrang geven aan Nederlandstaligen

Het aantal leerlingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat schoolloopt in de Vlaamse Rand is de voorbije tien jaar met 37 procent gestegen. “De scholen in de Rand bieden kwalitatief onderwijs en dat creëert een aanzuigeffect. We stellen vast dat amper 60 procent van alle scholieren in het secundair onderwijs in de Rand Nederlands als thuistaal heeft”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Het Nederlandse karakter en de onderwijskwaliteit van onze scholen komt onder druk te staan. Daarom is er nood aan inschrijvingsregels die afgestemd zijn op de situatie in de Vlaamse Rand.”

In het secundair onderwijs zullen scholen uit de Vlaamse Rand 70 procent van de beschikbare plaatsen kunnen voorbehouden voor leerlingen die vanaf hun 3 jaar onafgebroken Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben of die sinds hun verhuizing naar Vlaanderen of Brussel altijd voor Nederlandstalig onderwijs gekozen hebben. Basisscholen krijgen de mogelijkheid om voorrang te geven aan kinderen die in de eigen gemeente wonen. “Zo willen we vermijden dat kinderen geen plaatsje vinden in de scholen in hun eigen gemeente door een te grote instroom van kinderen uit andere gemeenten”, vult Weyts aan. “Met de nieuwe inschrijvingsregels kunnen we voorrang geven aan wie effectief in de regio woont en aan wie consequent kiest voor de Nederlandse taal.”

De Vlaamse Regering heeft de nieuwe inschrijvingsregels goedgekeurd, maar moet nog vastleggen welke gemeenten de extra mogelijkheden kunnen toepassen. De nieuwe inschrijvingsregels zullen nog voorgelegd worden aan het Vlaams Parlement. Ze zouden van kracht zijn vanaf volgend schooljaar.