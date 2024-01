Scholen werken lerarentekort weg dankzij zij-instromers, maar zien flexi-jobbers niet zitten: “We zijn geen horeca”

Tewerkstellingsdienst VDAB kreeg nog nooit zoveel vacatures voor het beroep van leraar als vorig jaar. Meestal gaat het om tijdelijke of deeltijdse functies. Maar na een rondvraag bij vijf scholengroepen in onze regio blijkt dat ze de lerarentekorten toch stilaan weggewerkt krijgen. Vooral dankzij de zij-instromers.

Uit de rondvraag blijkt de situatie wel verschillend van school tot school. Opvallend: een heeft helemaal geen tekorten meer. Het Technisch Instituut Don Bosco in Halle heeft vandaag nog maar één openstaande vacature, vooral dankzij zij-instromers. “Het is niet alleen populair, het is spectaculair hoeveel zij-instromers de weg naar het onderwijs vinden”, zegt Lieven Van de Kerckhove van Don Bosco. “Het feit dat ze anciënniteit kunnen meenemen, speelt volgens mij een grote rol. Die mensen hebben vaak geen pedagogisch diploma. Dus het is koffiedik kijken, het is een risco dat je neemt als school.”

Sinds begin dit jaar kan wie wil trouwens ook een flexijob uitoefenen in het onderwijs. “Daar staan we toch vrij kritisch tegenover. We zijn geen horeca”, zegt Van de Kerckhove. “We investeren beter in het onderwijs zelf, in het huidig personeel en de zij-instromers van jaren geleden. Die mensen hebben al die voordelen niet gehad, dus dat mag van mij met terugwerkende kracht ingevoerd worden.”