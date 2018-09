School van Gaasbeek onthult nieuwe ingangspoort

Architect Paul Robbrecht is de bedenker van de ingangspoort van De School van Gaasbeek. De voormalige dorpsschool ontvangt hier al enkele jaren heel wat kunstenaars. Nadat de gemeente Lennik al 50.000 euro investeerde in de renovatie van de gebouwen, krijgt de school nu ook een grote poort. En dat is – hoe kan het ook anders – een kunstwerk geworden.

“Hier wordt gezongen, gemusiceerd, gedanst, geschreven en geacteerd. Die oneindige lijnen en die hier worden getrokken we proberen in die poort te brengen. Ook de kleur is niet toevallig. We wilden een kleur die met de bakstenen gebouwen in dialoog zou gaan,” aldus architect Paul Robbrecht.

De poort wordt gefinancierd met geld van de Lennikse kunstliefhebbers Piet Vanthemsche en Piet Van Waeyenberge. Om het werk te onthullen werd Vlaams minister van cultuur Sven Gatz uitgenodigd.

De poort wekt de nieuwsgierigheid naar wat er achter ligt. Ze nodigt uit om de School van Gaasbeek te ontdekken, een plek waar kunstenaars veel tijd hebben om dingen te creëren,” besluit minister Gatz.

De komende dagen worden nog enkele kleine verbeteringswerken uitgevoerd aan de gebouwen, zodat de school van Gaasbeen klaar is voor het Septemberfestival dit weekend.