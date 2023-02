Schoonfamilie Zaventemse schepen moest vluchten in zwaar getroffen Turkse stad: “De paniek was enorm”

Het zijn bange uren geweest voor Zaventems schepen Alihsan Özkan uit Zaventem. Een deel van zijn schoonfamilie, die in de getroffen Turkse stad Gaziantep woont, is een groot deel van de dag vermist geweest na de zware aardbevingen. “In de vooravond kwam het verlossende bericht dat iedereen oké is, maar ze zijn voorlopig wel dakloos”, aldus Alihsan Özkan.

De zware aardbevingen in Turkije hebben ook ten huize van Alihsan Özkan in Zaventem een grote impact. “De grootouders van mijn vrouw en haar tantes en nonkels hebben allemaal hun woning in allerijl moeten verlaten. Ze moesten zo snel mogelijk uit hun gebouw omdat het zomaar ineen kon storten. Ik hoef niet te vertellen dat de paniek enorm was. Ze hebben iedereen proberen bellen en in het begin lukte dat niet”, vertelt de schepen van Integratie, Jeugd Vlaams Karakter Alihsan Özkan.

Twee tantes bleven zelfs zowat een halve dag onbereikbaar. “We begonnen al voor hen te vrezen. Voor mijn vrouw was het grote paniek. Mijn schoonpapa wou zelf al naar gingen vertrekken. We hebben wel honderd keer naar hen gebeld. Uiteindelijk zijn ze in de late namiddag toch opgedoken. Ze hadden mensen geholpen door hen naar het ziekenhuis te vervoeren en daarom waren ze een hele tijd niet bereikbaar. Ze zijn in orde, maar de verwoesting is immens. De huizen staan scheef of zijn gebarsten. Daar kan je niet meer in wonen. Ze kunnen elk moment instorten.”

Ernstige naschokken

Het is nu afwachten wat ze verder gaan doen. “Ze mogen sowieso hun woningen niet meer betreden. Iedereen probeert mekaar te helpen maar de moskeeën en de tenten zitten overvol en het gas is afgesneden. Het sneeuwt en het is koud. De opa van mijn vrouw is in de tachtig en heeft geen auto. We hebben hem en zijn vrouw echt moeten overtuigen om toch maar hun woning te verlaten want ze wilden eerst niet. Waar ze terechtkunnen, weten we nog niet. De meeste van de familieleden gaan naar een andere stad waar hun respectievelijke schoonfamilies wonen om daar onderdak te vinden. Maar ook logistiek is het niet simpel. Veel wegen en autostrades zijn vernield. Er zijn ook nog heel ernstige naschokken waardoor iedereen meteen weer in paniek is.”

Vanuit de buurlanden komt er gelukkig wel al noodhulp op gang. “Ik ga ook zien of wij van hier iets kunnen doen. Het is alvast geweldig dat veel mensen ons steunen via berichtjes en ook hulp aanbieden. De mensen daar gaan wel nog afzien de komende weken vrees ik. We gaan er elk jaar een weekje op vakantie. Alles was er zo mooi maar nu… Ik heb wat video’s gezien. Het is echt afschuwelijk.”