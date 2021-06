Schotse Hooglanders vergroten biodiversiteit in spoorwegbermen

Natuur en Bos zet Schotse Hooglanders in om de spoorwegbermen in Dilbeek te begrazen. De koeien moeten vermijden dat de bermen dichtgroeien. Hun aanwezigheid vergroot bovendien de biodiversiteit in het gebied.

Zes Schotse Hooglanders van Heilan Coo uit Roosdaal zullen de spoorwegbermen tussen de Ijsbergstraat en de Roomstraat in Dilbeek de komende maanden begrazen. Agentschap Natuur en Bos zet in overleg met spoorwegbeheerder Infrabel de dieren in over een afstand van 800 meter om de bermen te beheren. “We kiezen voor Schotse Hooglanders omdat ze geen hok en nauwelijks verzorging nodig hebben”, vertelt boswachter Tom Brichau. “Ze kunnen zich het hele jaar door redden op eigen kracht, hebben geen problemen met hellingen, zijn weinig kieskeurig en eten plantensoorten die andere runderen links laten liggen.”

De aanwezigheid van de hooglanders heeft ook voordelen voor de biodiversiteit. “Ze hebben een grote aantrekkingskracht voor zeldzame vogels, zoogdieren en insecten”, verduidelijkt Brichau, “en hun uitwerpselen dienen als voedselbron voor planten en sommige dieren.”

De dieren zullen zeker tot in het najaar op de spoorwegberm grazen. “Buurtbewoners mogen zeker een kijkje komen nemen, maar het is absoluut niet de bedoeling dat ze de weide betreden of de dieren voederen”, waarschuwt Brichau.