Sien (19) ontwikkelt app om broodjes te bestellen op school

De 19-jarige Sien De Vriese uit Asse ergerde zich als student aan de manier waarop ze op haar school – het Don Boscoinstituut in Groot-Bijgaarden – een broodje moest bestellen. Vanuit die frustratie ontwikkelde ze de applicatie Sendwich waarmee ze externe lunchbestellingen van scholen wil vergemakkelijken. De eerste school die de app gebruikt is, jawel, haar oude secundaire school.

De jonge onderneemster bedacht Sendwich tijdens haar eindwerk voor Sociaal-Technische Wetenschappen. “Ik kom net zelf van de schoolbanken en weet hoe ongestructureerd en ouderwets het bestellen van een broodje kan verlopen op school. Leerlingen staan een hele speeltijd ongeduldig in de rij om broodjes te bestellen. Het schoolpersoneel moet lange, handgeschreven lijstjes verwerken, en bij de levering gaat het vaak fout. De app Sendwich biedt een oplossing voor die problemen”, vertelt Sien De Vriese.

Sendwich brengt drie partijen op één platform: de broodjeszaak, de school en de leerling. De school coördineert het platform. De Don Boscoschool in Groot-Bijgaarden is de eerste school die Sendwich gebruikt. “Dankzij de bestelapp kunnen we heel wat kostbare tijd besparen. Het is zeer goed dat de school een actieve rol speelt. Wij maken bijvoorbeeld een selectie uit het totaalaanbod van leveranciers. Zo komt het beschikbare menu overeen met onze richtlijnen voor gezond eten”, zegt directeur schoolorganisatie Bert Vermaanen.

Ondanks het feit dat de coronacrisis ondernemen onvoorspelbaar maakt, is Sien overtuigd van haar applicatie. Via marktonderzoek weet ze dat 140 scholen actief op zoek zijn naar een vlotte, digitale oplossing om broodjes te bestellen. “Ik ontwikkkelde de app uit ergernis voor de lange wachtrijen, maar in tijden van COVID19 is het een perfect alternatief voor het aanschuiven en betalen met cash geld of bonnetjes. Zo verkleint het risico op besmetting. Ik ben ook zeer blij dat we via Sendwich helpen om lokale broodjeszaken te doen blijven draaien”, besluit Sien.