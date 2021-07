Bij kabelproducent Nexans in Buizingen, bij Halle, is vanochtend een silo omgevallen tegen een vrachtwagen. Door de klap kantelde die op z’n zij. De chauffeur van de vrachtwagen is vermist. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

Het is incident vond vanochtend rond 9u30 plaats achteraan het bedrijventerrein langs de Alsembergsesteenweg. Waardoor de silo omviel is nog niet duidelijk. De vrachtwagen die vlakbij geparkeerd stond kantelde door de klap op z’n zij. De chauffeur van de vrachtwagen is vermist. Hulpdiensten zijn ter plaatse om de man te zoeken. Er wordt rekening mee gehouden dat de man hij onder de vrachtwagen is terechtgekomen.

Foto: Google Maps