Simbahuis pilootproject voor opvang kwetsbare kinderen

De Vlaamse jeugdhulp start een proefproject rond een nieuwe verblijfsvorm: verblijf van peuters uit probleemgezinnen in een familiale sfeer, met vaste professionele begeleiding. Het Simbahuis in Liedekerke van S.O.S. Kinderdorpen is proefkonijn en zoekt ouders die op professionele basis, thuis of in het Simbahuis, willen zorgen voor 2 tot 4 peuters.

De Vlaamse jeugdhulp test vanaf januari een nieuwe verblijfsvorm uit: kleinschalig verblijf in een familiale sfeer met vaste professionele begeleiding. Doelgroep zijn de allerkleinsten tussen 0 en 3 jaar, baby’s en peuters die door een problematische gezinssituatie tijdelijk niet thuis kunnen opgevangen worden maar uiteraard wel behoefte hebben aan een warme, familiale setting. SOS Kinderdorpen zal deze opvang organiseren en wordt daarvoor ondersteund door Jongerenwelzijn met een subsidie van 290.000 euro. Na een jaar wordt het pilootproject geëvalueerd.

Het Simbahuis zoekt dus mensen in en rond Liedekerke die zich kandidaat willen stellen voor dit bijzondere beroep. “Bedoeling is dat zij op professionele basis de zorg opnemen van twee tot vier jonge kinderen, van 0 tot 3 jaar. De Simba-ouders kunnen de kinderen bij hen thuis opvangen (in de brede regio Liedekerke), maar we zoeken ook een koppel dat bereid is te verhuizen naar het bestaande Simbahuis in Liedekerke”, zegt Michael De Leener van S.O.S. Kinderdorpen.

