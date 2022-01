Simon De Boeck legt eed af als burgemeester van Gooik

Het duurde iets langer dan verwacht, maar vanaf vandaag is Simon De Boeck de nieuwe burgemeester van Gooik. De Boeck is 40 jaar oud, burgerlijk ingenieur-architect en is al sinds 2006 schepen in Gooik. Verder was hij ook adviseur van ministers Joke Schauvliege en Koen Van den Heuvel. “Ik neem met veel passie en goesting het stuur over", zei De Boeck al enkele maanden geleden. “Mijn ervaringen als architect en raadgever op het kabinet waren heel leerrijk, maar daar komt nu een einde aan. Als burgemeester wil ik me voltijds op de gemeente kunnen focussen.”

Simon De Boeck volgt Michel Doomst. Die leidde de voorbije 33 jaar Gooik en was daarmee tot vandaag de langst zetelende nog actieve burgemeester van Vlaanderen.