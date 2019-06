Sint-Genesius-Rode kibbelt opnieuw over kiesbrieven

Sint-Genesius-Rode trekt naar de Raad van State om de beslissing van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans aan te vechten. Die vernietigde enkele dagen voor de verkiezingen de gemeenteraadsbeslissing over het drukken en verzenden van de oproepingsbrieven. "Het is duidelijk dat de meerderheid geen respect heeft voor de wetgeving", foetert Vlaams schepen Anne Sobrie.

Sint-Genesius-Rode verstuurde voor de verkiezingen van 26 mei de oproepingsbrieven in het Nederlands, met uitzondering van de Franstalige inwoners die zich de voorbije jaren hadden laten registreren in een taalregister. Daarin geven ze aan officiële documenten enkel in het Frans te willen ontvangen. Andermaal in strijd met de taalwetgeving, concludeerde minister Homans, en vernietigde in mei de gemeenteraadsbeslissing.

De Franstalige meerderheid beslist nu om beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen die beslissing. Burgemeester Rolin onthield zich wel. De Franstalige meerderheid van Sint-Genesius-Rode blijft zich, net als enkele andere faciliteitengemeenten, baseren op twee andere arresten van de Raad van State. Daarin staat onder meer dat het voor inwoners voldoende is om één keer om de vier jaar je taalvoorkeur op te geven.

Volgens Vlaams schepen Anne Sobrie zijn die arresten ongegrond, omdat ze enkel gaan over een concreet geschil tussen twee partijen. De Raad van State mag volgens Sobrie geen uitspraak doen over algemene regels. "Het is duidelijk dat de Franstalige meerderheid geen respect toont voor de politiek in dit land. Het kan niet dat een gemeente de bestuurstaalwetgeving op eigen gezag zomaar opzij schuift," besluit Sobrie.