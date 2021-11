Sint-Pieters-Leeuw beperkt eigen activiteiten en evenementen

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw schrapt al haar evenementen in openlucht waar meer dan honderd bezoekers worden verwacht en vooral gegeten en gedronken wordt. Indooractiviteiten annuleert de gemeente vanaf meer dan vijftig deelnemers. “Het risico op besmettingen binnen is nu eenmaal hoger. We maken wel een uitzondering voor activiteiten waar de deelnemers stilzitten en niet eten of drinken”, verduidelijkt burgemeester Jan Desmeth.

Het kerstdorp zal niet doorgaan. “De Kerstcorrida en kerstwandeling kunnen we mits aangepaste maatregelen wel laten plaatsvinden. De nieuwjaarsdrink wordt een lentedrink in maart”, voegt Desmeth toe. “Organisatoren en verengingen kunnen nog steeds een aanvraag indienen voor alle activiteiten en evenementen. We zullen dat toetsen aan de verstrengde coronamaatregelen.” De besmettingscijfers in de Zennevallei liggen 19 procent onder het landelijke gemiddelde.