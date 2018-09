Sint-Pieters-Leeuw blij met herinrichting Bergensesteenweg

De Bergensesteenweg is een bijzonder drukke verkeersas. Er staan dagelijks lange files en dat heeft ook gevolgen voor SInt-Pieters-Leeuw, waar de Bergensesteenweg een stuk doorheen loopt. Vooral ter hoogte van de Ring, ter hoogte van de Ikea-vestiging, is het dagelijks aanschuiven. De problemen werden alleen maar erger sinds de aanleg van een busbaan, waardoor het autoverkeer dat in de richting van Brussel rijdt, er over één rijstrook moet. Daar bovenop komt een korte invoegstrook naar de Ring en de gevolgen laten zich raden...

Het Brussels Gewest brengt daar nu verandering in, in samenspraak met Vlaanderen en Sint-Pieters-Leeuw. De busbaan in de richting van de stad blijft behouden en wordt nog doorgetrokken. De vrijliggende fietspaden worden vernieuwd en de invoegstrook naar de Ring wordt met een paar honderden meters verlengd, zodat er voor de Ikea-winkel een extra rijstrook komt.

De bouwvergunning is afgeleverd en de werken zouden volgend jaar kunnen starten. Tot grote opluchting van Sint-Pieters-Leeuw, dat al langer vragende partij is voor een herinrichting. Voor schepen van Moniliteit Jan Desmeth is dit het resultaat van 6 jaar constructief overleg over de gewest- en partijgrenzen heen. "Samen met de start van de werken aan de Driefonteinenbrug en de eigen heraanleg met minder en meer eenvoudige kruispunten vormt dit een drieluik dat de doorstroming op de Bergensesteenweg opnieuw vlotter zal maken."