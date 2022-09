Dilbeek kleurt rood voor Remco Evenpoel, dat konden we eerder al vaststellen. Maar wellicht deint de ‘Remcoorts’ uit tot in buurgemeente Sint-Pieters-Leeuw. Daar bundelen de vrijetijdsdiensten BRUL de krachten om zowel zaterdag als zondag de laatste wedstrijden in de Vuelta op groot scherm uit te zenden.

Sint-Pieters-Leeuw deelt in de Remco-gekte en plaatst groot scherm

In samenwerking met de lokale horeca wil Sint-Pieters-Leeuw er een wielerfeestweekend van maken. Want er moet veel tegenzitten om Remco Evenepoel van de overwinning in de Ronde van Spanje weg te houden.

Zaterdag is het de laatste kans voor klimmers en klassementsrenners om zich te bewijzen in een stevige bergrit. Tussen Moralzarzal en Puerto de Navacerrada krijgen de renners vijf toppen en 181 kilometer te verduren. Dat kan op groot scherm gevolgd worden vanaf 12u45, achter de oude bib in Leeuw (parking Rink 2).

Ook zondag wordt daar samengekomen. De renners fietsen dan een vlak parcours van 96,7 kilometer van Las Rozas naar Madrid. Zonder ongelukken is de eindwinnaar dan al bekend, toch blijft het uitkijken wie in de koninklijke sprint zal zegevieren. De vrijetijdsdiensten van Leeuw zetten het groot scherm op vanaf 17 uur en streamt de uitzending tot na de tv-show Vive le Vélo.