Sint-Pieters-Leeuw en Grimbergen delen zandzakjes uit

Sint-Pieters-Leeuw en Grimbergen stellen zandzakjes ter beschikking van hun inwoners. “Het is een preventieve maatregel voor eventuele wateroverlast”, klinkt het in Sint-Pieters-Leeuw. In Grimbergen zijn er op enkele plaatsen straten afgesloten door wateroverlast.

Vooral het zuiden en het oosten van ons land zijn de afgelopen 24 uur getroffen door hevige regenval. In Vlaams-Brabant kampen verschillende gemeenten in het oosten met zware wateroverlast. Een groot deel van onze regio blijft voorlopig gespaard van het noodweer. Daarom verlenen verschillende teams van de brandweerzone Vlaams-Brabant West hulp in het oosten van de provincie en in Wallonië.

Deze middag werden toch enkele straten afgesloten in Grimbergen, Meise, Wemmel en Overijse. De gemeente Grimbergen stelt zandzakjes ter beschikking van zijn inwoners. "Tot 22 uur kunnen ze zandzakjes ophalen aan de gemeentelijke loods", laat de gemeente weten. Ook Sint-Pieters-Leeuw nam eerder vandaag haar voorzorgen. “Tussen 13 en 16 uur konden inwoners zandzakjes afhalen bij de technische uitvoeringsdiensten aan de Brabantpoort”, klinkt het bij de gemeente. “Per gezin zijn er tien zandzakjes voorzien. Door de wateroverlast in het verleden hebben we beslist om zandzakjes aan te bieden zodra het KMI code oranje voorspelt.”

Illustratiefoto