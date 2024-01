Sint-Pieters-Leeuw gespaard van wateroverlast: “Investeringen renderen”

Meer plaats geven aan het water, dat wordt de boodschap voor de Denderstreek. Iets wat ze in de Zennevallei al hebben gedaan. Daar is het opvallend rustig gebleven de afgelopen dagen en dat terwijl het water van het kanaal en de Zenne er hoog staat. “Dankzij de investeringen van de afgelopen jaren zijn we aan het ergste ontsnapt”, klinkt het in Sint-Pieters-Leeuw. Daar is op acht jaar tijd op zes plaatsen rond de Zuunbeek plek gemaakt voor extra water. Met resultaat.

Sint-Pieters-Leeuw is ontsnapt aan wateroverlast en dat is te danken aan ingrepen van de voorbije jaren. Zo kan in natuurgebied Het Volsembroek tot tweehonderdduizend kubieke meter water opgevangen worden. Die opslagcapaciteit van Het Volsembroek kwam de voorbije dagen van pas. Jan Desmeth, burgemeester Sint-Pieters-Leeuw: “Hier is tussen de 160.000 en 170.000 kubieke meter water opgevangen. Dat water zou tot zes jaar geleden in de straten van Zuun en Negenmanneke hebben gestaan. Het feit dat we vandaag niet met bootjes rondvaren om mensen te helpen in de Oudstrijdersstraat, de Pastoor Vendelmanstraat en de Schokkaertstraat is het gevolg van deze investering.”

Al is dat niet de enige ingreep van de afgelopen jaren. Zo werd het wachtbekken van Volsem uitgebaggerd en kwam er een nieuwe wachtvijver aan de Brabantsebaan én een winterbedding aan de sporthal.

“We zijn nu bezig met een zevende en een achtste plek waar we de Zuunbeek ook extra plaats willen geven. Dat is ongeveer ter hoogte van de Spaanse vijvers in Zuun en rond Shopping Pajot in Negenmanneke”, aldus Desmeth.

Een reportage in ons nieuws.