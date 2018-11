Sint-Pieters-Leeuw maakt namen schepenen en hun bevoegdheden bekend

In Sint-Pieters-Leeuw is zopas bekend gemaakt wie de schepenen zullen zijn in het nieuwe gemeentebestuur. Op verkiezingsavond zelf was al duidelijk dat N-VA en CD&V opnieuw met elkaar in zee zouden gaan en dat Luk Deconinck (N-VA) opnieuw zou worden voorgedragen als burgemeester. Nu zijn alle functies verdeeld.