Sint-Pieters-Leeuw opent gloednieuwe bieb

Vanavond opent in Sint-Pieters-Leeuw de gloednieuwe bibliotheek de deuren. Heel het weekend valt er een pak te beleven om de opening te vieren. En het moet gezegd: het gerenoveerde landhuis de Viron in het Colomapark waar niet alleen de bib, maar ook de vrijetijdsdiensten hun intrek nemen, is een plek met uitstraling geworden.

De verhuis van de bibliotheek naar Landhuis De Viron is vlot verlopen, vertelt burgemeester Jan Desmeth: “Dat gebeurde in amper twee weken, dus de bibliotheek is ook maar zo lang dicht geweest. De eerste dagen hebben we met kinderen van de lagere school een levende ketting gemaakt en de boeken zo doorgegeven. Daarna heeft een verhuisfirma alles op twee dagen tijd verhuisd.”

Op de gelijkvloerse verdieping is er een belevingsruimte met tijdschriften en ook een game-hoek. Verder is er nog een fablab met een 3D-printer. De kinderafdeling bevindt zich in de kelder. Op de tweede verdieping is er de ‘stille’ afdeling voor volwassenen. Ook is daar een polyvalente ruimte waar activiteiten georganiseerd worden.