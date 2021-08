Sint-Pieters-Leeuw opgeschrikt door drie gewapende overvallen

Deze week hebben gewapende overvallers toegeslagen op drie locaties in Sint-Pieters-Leeuw. “Een handelszaak en een apotheek kregen ongewenst bezoek over de vloer. Twee andere slachtoffers moesten onder bedreiging van wapens geld afstaan aan een bankautomaat” meldt de politiezone Zennevallei. De politie onderzoekt of er een link is tussen de feiten.