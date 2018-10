SINT-PIETERS-LEEUW: winst voor burgemeester Luc Deconinck (N-VA)

In Sint-Pieters-Leeuw gaat N-VA van 9 naar 11 zetels. Coalitiepartner CD&V verliest een zetel en strandt op 7 stuks. Grote verliezer is Open VLD dat van z’n drie zetels er maar eentje meer overhoudt. Groen wint een zetel en eindigt op 2 zetels.

“Onze meerderheid komt versterkt uit de stembusslag. We gaan van 17 naar 18 zetels. De kiezer heeft het gevoerde beleid duidelijk naar waarde geschat. Het is dus logisch dat deze meerderheid op de ingeslagen weg verder gaat”, aldus Deconinck. “De komende dagen zullen we samen bespreken hoe we de bevoegdheden zullen toewijzen en een nieuw inhoudelijk akkoord tot stand brengen”, vult Bart Keymolen van CD&V aan. Gezien het feit dat de N-VA de grootste partij binnen de meerderheid blijft, zal Luc Deconinck opnieuw voorgedragen worden als burgemeester.

