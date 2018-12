Sinterklaas geeft goede voorbeeld aan spoorweg in Ternat

Niemand minder dan Sinterklaas en zijn zwarte pieten waren vanmorgen present in Ternat. Helaas bracht de Sint niet alleen goed nieuws en lekkers mee. De Sint stak een kijvende vinger uit naar iedereen, jong en oud, die de spoorwegoverweg oversteekt wanneer dat niet mag, bijvoorbeeld bij een rood licht. Ook in Ternat is dat helaas nog dagelijkse kost.

De Sint en de zwarte pieten hadden afspraak aan de spoorwegovergang aan de Assesteenweg, in de buurt van het station van Ternat. Dat is een drukke spoorwegovergang, waar regelmatig voetgangers en ook chauffeurs het toch nog riskeren om over te steken, ook als die overweg al gesloten is. Concreet gaat het om mensen die een rood licht, een rinkelende bel of een gesloten slagboom negeren om tijd te winnen.

De Sint was in Ternat aanwezig om jong en oud er op te wijzen dat zo'n gedrag niet door de beugel kan. Wie zich voorbeeldig gedroeg, kreeg chocolade van de Sint maar voor wie de verkeersregels niet volgt, zijn er zware boetes die oplopen tot 500 euro. En helaas is Ternat geen alleenstaand geval. Dit jaar waren er over heel België al 22 ongevallen aan een spoorwegovergang. 3 daarvan met dodelijk afloop.