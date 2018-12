Sishabars moeten dicht

Welke inbreuken er in de shishabar in Woluwe in de Kleine Kerkstraat werden vastgesteld is niet duidelijk. Alleen dat het de arbeidsauditeur is die de opdracht heeft gegeven om de bar te verzegelen. De gemeente Zaventem wil de shishabar definitief laten sluiten. Die is namelijk al maanden open zonder stedenbouwkundige vergunning, wat nodig is om in de voormalige kruidenierswinkel een horecazaak te mogen uitbaten. In Zellik, bij Asse, is zaterdag dan weer een shishabar gesloten omdat er verhoogde CO-concentraties werden gemeten, een gevolg van de waterpijpen. Overleg met politie en brandweer moet uitmaken wat er met de shishabar aan de Brusselsesteenweg moet gebeuren. De eigenar is in elk geval bereid om de nodige investeringen te doen.