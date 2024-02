SK Londerzeel stunt bij leider Sporting Hasselt

In de tweede nationale B ging SK Londerzeel op bezoek bij leider Sporting Hasselt. Vooraf leek Londerzeel een vogel voor de kat, want de ploeg stond voor de wedstrijd de laatste in de stand. Maar in het voetbal kan alles: SK Londerzeel won de partij met maar liefst 0-3.

Door die stunt staat SK Londerzeel niet meer laatste. De ploeg staat nu voorlaatste met 18 punten. “De ploeg heeft hard geknokt vandaag. We zijn in een situatie waarin we welke wedstrijd een plan moeten hebben, omdat we moeten winnen. Als je laatste staat, kan je niet voor een gelijkspel gaan. Je moet winnen en vandaag heeft dat plan ongelooflijk goed gewerkt,” aldus een glunderende coach Dimitri Daeseleire. Een verslag zie je in RINGtv Sport.