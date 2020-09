In de Beker van België is SK Londerzeel uitgeschakeld. Dat was de enige regioploeg die nog actief was in het bekertoernooi. Bij de dames maakt Eendracht Mazenzele-Opwijk wel nog kans om de Beker van België te winnen.

SK Londerzeel uitgeschakeld in Beker van België

SK Londerzeel nam het in de vierde ronde van de Beker van België op tegen Thes Sport. De Londerzelenaren, die uitkomen in tweede nationale, moesten op eigen veld de duimen leggen voor de eerstenationaler uit het Limburgse Tessenderlo. Het werd 0-2. Daarmee sneuvelt de laatste vertegenwoordiger uit onze regio in het bekertoernooi bij de mannen.

In het vrouwenvoetbal bekert Eendracht Mazenzele-Opwijk wel nog voort. Het team versloeg vorig weekend Massenhoven met 2-3. De dames van Mazenzele-Opwijk nemen het komend weekend, in de zestiende finales, op tegen het tweede team van eersteklasser Standard Luik. De inzet is een plaats bij de laatste 16.