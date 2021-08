SK Nossegem wil vaccinatiemoment organiseren in voetbalkantine

Coördinerend arts van het vaccinatiecentrum Skyhall in Zaventem Patrick Dufraimont suggereerde aan de voetbalclub om een vaccinatiemoment in te richten in de kantine. “We stellen vast dat er voor veel mensen een barrière is om naar het vaccinatiecentrum Skyhall in Zaventem te gaan”, verduidelijkt Robert De Mol, bestuurslid van SK Nossegem. “Daarom willen we spelers en hun familieleden de kans geven om zich op de club te laten vaccineren en zo de drempel verlagen.”

Momenteel richt de vaccinatiecampagne zich voornamelijk tot tieners tussen 12 en 18 jaar. “Maar ook familieleden, oudere spelers of leden van andere clubs zijn welkom”, voegt De Mol toe. “Geïnteresseerden moeten wel in de Eerstelijnszone Druivenstreek wonen. Dat zijn de gemeenten Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppen, Overijse, Hoeilaart en Tervuren.”

Heel wat gemeenten doen inspanningen om de vaccinatiegraad te verhogen door vaccinatiemomenten in te lassen op diverse locaties. Maar zo’n prikmoment buiten het vaccinatiecentrum is niet voor elke sportclub weggelegd. “Naast bestuurslid van de club, ben ik ook vrijwilliger in het vaccinatiecentrum. Op die manier kan ik de administratie doen”, licht De Mol toe. “Coördinerend arts Patrick Durfraimont zal de vaccins toedienen.”

De spelers hebben ondertussen een mail ontvangen. Op basis van de inschrijvingen zal de club de vaccinatiemomenten vastleggen.