Slachtoffers aanslagen 22 maart 2016 herdacht

Exact vijf jaar geleden, op 22 maart 2016, werd ons land opgeschrikt door twee terreuraanslagen. Op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek bliezen drie terroristen zichzelf op. Ze sleurden 32 personen mee de dood in. Ruim 300 anderen raakten gewond.

Om 7.58 uur, het tijdstip waarop de eerste bom in de vertrekhal van de luchthaven ontplofte, werden vandaag de namen van de dodelijke slachtoffers voorgelezen. Daarna volgde een minuut stilte. Koning Filip, koningin Mathilde en premier Alexander De Croo waren aanwezig bij de korte plechtigheid. De koning en de koningin plaatsen een bloemenkrans aan het herdenkingsmonument voor de slachtoffers.

Later volgde een stiltemoment in het metrostation van Maalbeek. Deze middag is er een grote herdenking aan het monument voor de slachtoffers van terreurdaden in de Wetstraat.