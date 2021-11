Sloop Stillemanssite gestart: ‘Hopelijk neemt overlast af’

In Asse is de sloop van de Stillemanssite vorige week gestart. De gemeente wil de voormalige industriële site omvormen tot een duurzame woonwijk. “We hebben aangedrongen bij het Departement Omgeving om de sloopdossiers versneld te behandelen, zodat deze buurt opnieuw een aangename en veilige plek kan worden”, klinkt het bij de gemeente.

Door de verhuizing en faillissementen van bedrijven op de Stillemanssite kwamen de terreinen leeg te staan en raakten de gebouwen zwaar in verval. “De verloederde site is al jaren een doorn in het oog van de gemeente”, zegt burgemeester Koen Van Elsen. “Sluikstorters, illegalen, krakers en zelfs een onopgehelderde moord maakten de buurt onaangenaam en onveilig.”

De gemeente stelde vijf jaar geleden al een architectenbureau aan voor de herontwikkeling van de site. De verouderde bedrijvenzone moet een nieuwe aangename en duurzame woonwijk worden. “Het laatste jaar kregen we verschillende meldingen van overlast en ernstige criminele feiten. De administratieve sloopdossiers liepen vertraging op, waardoor de problemen bleven aanslepen”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Verbiest.

Uithuiszetting

Projectontwikkelaar Matexi sloopte in mei al vijf panden, koppelde nutsvoorzieningen af en sloot de site hermetisch af. “Die acties hadden niet het gewenste effect. De krakers bleven aanwezig op de site en er gebeurden opnieuw meerdere incidenten”, aldus Yves Wouters van Matixi. Op de site verbleven een honderdtal Roma-gezinnen, een veertigtal illegale Noord-Afrikanen en een vijftal drugsverslaafden. “De vrederechter stemde in met een uithuiszetting. Een deel heeft ondertussen vrijwillig de site verlaten. De gemeente zal de komende maanden erop toezien dat de verdere uithuiszetting op een humane manier en met persoonlijke begeleiding gebeurt”, vervolgt Verbiest.

Ondertussen zijn alle fasen van de afbraakwerken goedgekeurd. De sloop ging vorige week van start en zou volgens de huidige planning voor de zomer van 2022 afgerond zijn. Matexi wil binnenkort de omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van de site indienen en concrete plannen voorstellen.​